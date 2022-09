HÜVA NÕU | Kui sul on tekkinud mõte alustada joogaga, kuid sa ei tea täpselt mida ja kuidas, siis alusta sellest

Joogaõpetaja Silja Siller sõnab, et on ülimalt oluline, et iga inimene leiaks enda jaoks selle isikliku põhjuse ja taotluse, kas ja miks joogaga tegeleda. Mida isiklikum põhjus, seda sügavamalt ja pühendunumalt on võimalik joogasse astuda. Silja juhendab ka joogaretriite, kus soovib osalejatele pakkuda võimalust aeg maha võtta, leida iseennast, õppida end aktsepteerima ja armastama. Silja elu motoks on: „Luua rahu ja elurõõmu läbi armastuse, mõistmise ja mängu.“ Millised on siis joogaga tegelemise suurimad kasutegurid?