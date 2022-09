ÕL LONDONIS | GALERII | JUSTKUI PALVERÄNNAK! Kuninganna residentsi juurde pääsemiseks oodatakse põnnide ja koertega järjekorras tunde

„Kallis kuninganna Elizabeth II, minu nimi on ka Elizabeth. Olen üheksa-aastane. Aitäh, et olid parim kuninganna, kes kunagi olnud on. Puhka rahus,“ on Briti monarhi pisike nimekaim sinise pastakaga valgele paberile kirjutanud ja selle siis Buckinghami palee ette toimetanud. Teksti illustreerib väga asjatundlikult joonistatud pilt tiaaraga noorest brünetist kuningannast. Pühapäeva pärastlõunal on pered üle kogu Londoni ja kindlasti ka kaugemalt võtnud vaevaks läbida pikk ja vaevaline teekond Buckinghami palee juurde, et kuningannaga mõttes jumalaga jätta.