FOTOD | SOOJENENUD SUHTED? Harry ja William tervitasid Windsori lossi ette kogunenud rahvast

Teadupärast pole vendade omavaheline suhtlus viimasel ajal olnud just kõige soojem. Ka tõsiasi, et Harry oma vanaema surivoodile ligi poolteist tundi hiljaks jäi, tõestab, et omavahelised suhted on viimasel ajal olnud pigem hapud. Nimelt oli prints Harry märkimisväärse hilinemise üheks põhjuseks asjaolu, et isa Charles ei lubanud Harryl abikaasa Meghanit vanaema surivoodile kaasa võtta. Lisaks ei lastud printsi ka samale lennukile, millega sõidutati Šotimaale teisi pereliikmeid.