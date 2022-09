ÕL LONDONIS | VIDEOREPORTAAŽ | Westminster Abbeys valmistutakse kuninganna sarga saabumiseks. Mis saab tema pildiga rahast?

„Elizabethi surm on muidugi väga kurb, sest ta on meie ainus monarh, keda olen kunagi tundnud. Mu lapsed saavad tõenäoliselt näha kolme monarhi, aga paljude jaoks on vaid Elizabeth terve nende elu olemas olnud. Ma tunnen end pärast tema surma tühjana,“ arutleb inglanna Sue (55), kes loodab St. Jamesi palee juures troonipärijat trehvata. Mis toimub aga kaks päeva pärast kuninganna surma mujalpool Londonis?