HÜVA NÕU | Kannatused saavad alguse sinu enda kahe kõrva vahelt

Eneseabi koolitaja Irene Kaljuste selgitab, et ego on osa elust ja loomulik arenguline protsess. See on vajalik, et me saaksime siin maailmas toimida ja oskaksime eristada, mis on meile ohtlik ja mis ohutu. Ego peamine ülesanne on meie keha võimalikult kaua siin elus ja turvaliselt hoidmine. Kuidas oma egoga sõbraks saada ja aktsepteerida?