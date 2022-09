ÕL LONDONIS | Charles III kinnitati ametlikult kuningaks. Londonlanna: see pole poliitiline otsus, vaid traditsioon!

Charles III ametisse kinnitamisele on kaasa tulnud elama suur hulk rahvast. Teiste seas on koha sisse võtnud ka 70. eluaastates londonlanna Ann. Ta pildistab agaralt paleehoonet ning ootab väga, et viimaks kuningat näha. „Arvan, et Charles III on hea kuningas. See pole ju poliitiline otsus, vaid traditsioon,“ kommenteerib ta. „Kuninganna surma tõttu olen ma aga väga kurb,“ lausub ta vaikselt. Tema sõnul oli Elizabeth II näol tegu pühendunud ja äärmiselt tööka inimesega, kes sai oma rahva teenimisega väga edukalt hakkama.