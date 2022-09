ÕL LONDONIS | VIDEO JA FOTOD | Vaatamata suurele kaotusele elatakse Inglismaa pealinnas aktiivset ööelu. Kohalik: see on lugupidamatu!

„See on küll kuninganna suhtes lugupidamatu,“ kommenteerib noor neiu oma sõbrale, kui möödub Piccadilly Circuse juures toimuvast lõbusast olengust, kus kõlavad tantsurütmid. Öine melu rullub lahti massiivse ekraani all, kuhu on neljapäeval surnud kuninganna mälestuseks kuvatud tema suurejoonelised portreed ja eludaatumid.