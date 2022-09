KUNINGANNA VIIMASED PÄEVAD: naeratus näol, lahkus kuninganna oma kalli Philipi juurde

Parem käsi pühakirjal, tõotas Elizabeth II 2. juunil 1953 pikas kroonimisvandes valitseda oma riiki seaduste järgi, õiglaselt ja halastusrikkalt. „Aidaku mind Jumal!“ Seljataga 70 valitsusaastat ja kaunis suvi pere seltsis, lahkus Ühendkuningriigi staažikaim monarh väljateenitud puhkusele. Need 17 kuud, mis kuninganna oli elanud oma armsa kaasa Philipita, on kõiksuse mõõtkavas vaid viiv. Nüüd on nad jälle koos.