Kuningannalt impeeriumi kõrgeima ordeni saanud priimabaleriin Age Oks: „Tema väärikus ja tarkus oli imetlusväärne!“

Elizabeth II ulatas Toomasele ja Agele Buckinghami palees Briti Impeeriumi Komandöri ordeni (Commander of British Empire ehk CBE) — nende panuse eest sealse kunstiilma ning Inglise ja Eesti kultuurisuhete edendamisse. CBE klassi orden on kõrgeima taseme orden Inglismaal, sellest vaid kraad kangem on rüütliseisuse, Sir’i või Dame'i tiitli omistamine.