Mart Sander: nägin enda ees armast vana daami, kes jagas minuga oma lapsepõlvemälestusi

Multitalent Mart Sander ütleb, et eestlase jaoks kuuluvad printsessid ja kuningannad muinasjuttude maailma. Need on midagi „vanast heast ajast“. „Mu noor vanaema, kes pärast Inglise Kolledži lõpetamist kolis neljaks aastaks Londonisse, kirjutas sealt oma õdedele: „Täna nägin Hyde parkis printsesse lapsehoidjaga ratsutamas. Päris printsesse!“ See oli lihtsale eesti neiule suur elamus,“ ütleb Sander.