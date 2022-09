ELUAEG OOTAMIST: Charles sai viimaks kuningaks, ent pole kaugeltki nii armastatud kui ta ema

Kuningas Charles III sündis 14. novembril 1948. 73 aastat on ta elanud printsi tiitliga, ilmselt läheb kõigil natuke aega, et harjuda talle kui kuningale viitama. Laupäeval koguneb troonipärimise nõukogu, et Charles ametlikult St. Jamesi palee rõdult kuningaks kuulutada. Oma endise tiitli, Walesi prints, pärandab Charles ilmselt oma pojale Williamile – traditsiooniliselt tähistab just see järjekorras esimest troonipärijat. Charles III kroonimistseremoonia kuupäev pole veel teada.