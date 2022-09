25 aastat rahuaja suurimast tragöödiast | Eliitsõdurite elu võtnud Kurkse surmaretkeni viis saatuslike sündmuste jada

VIIMNE FOTO: Luurerühmast Suur-Pakri saarel jäädvustas viimase foto rühmaülem Jaanus Karm, kes seejärel fotoaparaadi veekindlasse kotti pani ja rühma eesotsas Kurkse väina ületama asus. See foto oli hiljem oluliseks tõestusmaterjaliks, et surmaminejad ei osanud tormi ette aimata. Fotol on nimelt näha merel valitsevat tuulevaikust ja päikeselist sügisilma. Foto: Erakogu