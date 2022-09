Kuidas muudab kuninganna surm kuningliku pere liikmete tiitleid?

Seni on aga Williami ja Kate'i sotsiaalmeediakontodel toimunud hoopis teine muutus. Varasem Cambridge'i hertsogipaar on nüüd Cornwalli ja Cambridge'i hertsog ja hertsoginna.

Kui suri prints Charlesi isa prints Philip, läks tema tiitel Edinburghi hertsog Charlesile üle. Nüüd, kus Charles on kuningas, võib ta hertsogitiitli anda mõnele teisele pereliikmele. New York Posti andmeil on tiitli tõenäoline saaja uue kuninga noorem vend prints Edward, kes jagab Edinburghi hertsogi nimelisi auhindu ning võttis enda hooleks mitmeid Philipi heategevusorganisatsioone. Vendadest vanuse poolest keskmine prints Andrew on avalikust elust taandunud seksiskandaali tõttu.