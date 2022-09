FOTOD | ESIMENE PILGUHEIT KUNINGALE: Charles III saabus Buckinghami paleesse ning kätles südamlikult rahvaga

Charles III, kes viibis neljapäeval oma kuningannast ema Elizabeth II surivoodil, on nüüdseks Balmorali lossist lahkunud ning jõudnud Buckinghami paleesse. Veel enne, kui monarh paleesse tõttas, võttis ta aja, et palee ümbrusesse kogunenud inimesi kaastundeavalduste eest tänada ning nendega viisakalt kätelda. Briti meedia teatel on täna oodata ka avalikku telepöördumist rahva poole.