FOTO | ESIMENE PILGUHEIT KUNINGALE: Charles III lahkus Balmorali lossist

Charles III, kes viibis neljapäeval oma kuningannast ema Elizabeth II surivoodil, on nüüdseks Balmorali lossist lahkunud. Charles on teel Londonisse, kust on Briti meedia teatel täna oodata ka avalikku telepöördumist rahva poole. Teel lennujaama jäädvustasid fotograafid mehest esimesed kaadrid monarhina.