Kuningakojast tüliga lahkunud Harry ei jõudnudki vanaema surivoodile

Buckinghami kuningakoda tegi eile päeval haruldase avalduse, milles kirjutas, et Elizabeth II arstid on mures tema tervise pärast ja monarh on Balmorali lossis nende hoole all. Tegu ei saanud olla lihtsalt tervise jukerdamisega: teadaande pärast katkestati BBC telesaade. Briti meedias levis uudis, et pereliikmed tõttavad Šotimaale. Jäi mulje: alles teisipäeval Balmoralis uuele peaministrile Liz Trussile audientsi korraldanud monarh võib olla surmasuus.