HÜVA NÕU | Kui tõesti enam midagi võtta ei ole, siis kukume kokku. Selle vältimiseks õpi vastu võtma abi.

Inimese vaimne tervis on suuresti seotud keskkonnaga, kus elame. Kuna veedame suure osa oma päevast tööd tehes, määrab see suures plaanis ära, kuidas iseennast ja ümbritsevat maailma tajume. Seetõttu on oluline, et tööandja aitaks võimalusel kaasa töötaja heaolule ning panustaks tema nõustamisele ja aitamisele. Töötamine kehvas keskkonnas võib mõjuda inimesele rusuvalt ning tekitada stressi ja ärevust. Samuti mõjutab kehv vaimne tervis töö tulemuslikkust. Tänapäeval võib öelda, et terve ja motiveeritud töötaja on ettevõtte kõige tähtsam vara. Vältimaks kokku kukkumist, tuleb õppida abi vastu võtma.