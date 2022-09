Juubilar Marju Länik kinkis endale tuttuue auto: see on mu esimene automaatkäigukastiga masin

„Paar korda jõudsin siiski süüa ja veel ühe väikese ringi metsas teha. Tundsin, et pea suitseb otsas ja lihtsalt on vaja ennast natuke tuulutada. Aga eile varahommikul oli mul rõõm ja au olla Vikerraadio hommikuprogrammi otse-eetri külaliseks. Samuti oli veel tore olla Retro FM-i saatejuhtide küsitluse all. Neil oli raadios peaaegu Marju päev. Ja juhtusin hommikul kuulma, et Raadio Elmar andis eetrisse intervjuulõigu uue filmi track'ist, mis oli jälle üllatus. Muidugi lilled, lilled – neid ma sain palju ja neid ma armastan.“