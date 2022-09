INTSESTISKANDAALI JÄTK: Ricky Martin nõuab õepojalt laimu eest 20 miljonit

Ricky Martini õe Vanessa Martini poeg Dennis Yadiel Sánchez Martin šokeeris tänavu üldsust väitega, et kuulus onu oli teda seksuaalselt kuritarvitanud. Noormehe süüdistuse peale andis Puerto Rico kohtunik juulis välja Ricky Martini vahistamise käsu.

Hiljem võttis Dennis küll oma süüdistuse tagasi, kuid Ricky on alustanud kohtuteed ning nõuab õepojalt 20 miljonit dollarit. Laulja advokaadid väidavad uudisteagentuuri Associated Press teatel, et artist kaotas süüdistuste tõttu vähemalt kümne miljoni dollari jagu sissetulekuid ning tema maine sai ränga hoobi.