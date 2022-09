UUS KUUM TELEPAAR: koos Inesega hakkab tantsusaadet juhtima Jüri Pootsmann

Jüri sõnul on see suur unistuse täitumine, sest ta saab osa oma lapsepõlve lemmiksaatest ning võimaluse olla partneriks Inesele, keda ta on juba pikalt fännanud. „Olen selle saate eetrisolekuga üles kasvanud – kooliminek oli raske, sest see oli ju pühapäeval pikk saade. Teine asi on Eda-Ines! Ma olen tema väga suur austaja. See on minu jaoks suur au,“ rääkis Jüri podcastis, lisades, et Inesega kokkupuuteid on tal päriselus vähe.