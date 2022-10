„PUUDUTA MIND“ 249. SAADE, OSA 2 | NLP treenerid: sõda käibki lõpuks vaid tähelepanu peale siin maailmas

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Hüpnotisöör Ants Rootslasel ja Õhtulehe veebi loovjuhil Anu Saagimil on seekord külas NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise treenerid Elina Lahesoo ja Raido Rõivas. Saates kõlanud teemad: Lääne ja Ida ühiskonna erinevus, kontakt iseendaga, teiste inspireerimine, enesejuhtimine, kriisiolukorrad, välkkoolitused vs rätsepkoolitused jpm põnevat.

Vaata videot!