Anne Veski oma portreefilmist: „Seda, et nad ilma minuta filmi teevad, seda ma ei tea.“

„Mina küll ei tea, et minust praegu filmi tehakse,“ ütleb Anne Veski, kui kuuleb, et vene telekanal TVC1 on Eestis temast portreefilmi tegemas. „Kunagi nad küsisid, aga ütlesin, et praegu pole õige aeg. Seda, et nad ilma minuta filmi teevad, seda ma ei tea. Vanasti on nad teinud väga ilusaid porteefilme – ajastupõhiseid.“