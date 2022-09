Liz Trussi abielu jäi tema salasuhte kiuste püsima

Senine Briti peaminister Boris Johnson andis aastaid põiklevaid vastuseid, kui temalt uuriti tema laste arvu kohta. Alles aasta tagasi möönis eluvennamainega Johnson, et tal on tõesti kolmelt naiselt kuus järeltulijat. Nüüdseks on lapsi juba seitse. Johnsoni mantlipärija Liz Trussi võsukeste arvus ei pea keegi kahtlema. Kuid temagi eraelu on üle elanud suure ja valusa kriisi.