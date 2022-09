VIDEO | Harry Styles sülitas ekraanipartnerile meelega sülle?!

Kaks aastat tagasi lõi laineid uudis, et Briti poptäht Harry Styles teeb filmis näitlejadebüüdi. Wilde võtnud endise One Directioni laulja meespeaossa kurikuulsa riiukuke Shia LaBeoufi asemele. Õige pea levisid kuuldused, et Wilde on lahku läinud oma kahe lapse isast Jason Sudeikisest - ning mullu jaanuaris nähti Oliviat ja temast kümme aastat nooremat Harryt käsikäes.