TERVISEKRIIS: Justin Bieber katkestas taas maailmaturnee

Põhja-Ameerika kontserdid said antud ning Bieber siirdus Euroopasse. Nüüd aga on ta sunnitud jälle esinemisi ära jätma.

„Olles puhanud ning oma arstide, pere ja tiimiga nõu pidanud, sõitsin Euroopasse, et turneed jätkata,“ kirjutab ta oma avalduses. „Andsin kuus kontserti, aga see nõudis minult ränka lõivu.“ Pärast hiljutist esinemist Rio rokifestivalil mõistis laulja, et peab aja maha võtma. „Kurnatus sai minust võitu ning ma taipasin, et pean oma tervise esikohale seadma. Nii et teen tuuritamises pausi. Kõik saab korda, aga mul on vaja puhata ja terveneda.“