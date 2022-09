KOLISID ÜHE KATUSE ALLA! Kerdo Mölderi avameelne pihtimus: Diana Klas on inimene, kes on minu ja Priidu suhet alati hoidnud

Ansambli Respekt solist Kerdo Mölder ei salga, et viimane eluaasta on olnud tema jaoks kui katsumuste kadalipp. Mullu 4. oktoobril tähistas mees oma 39. sünnipäeva. Samal päeval tegi ta avalikkusele teatavaks ka kihlumisuudise oma pikaaegse kallima Priidu Heinroosiga. Võis tunduda, et meest on ees ootamas elu ilusaimad ajad. Ometi ei lähe elus kõik päris nii, nagu soovime ja loodame. Mööduvat aastaringi nimetab mees „pöörete ja puhastuse“ aastaks. „Kogu see aasta on nii kohutav, kuid nüüd ma olen kuidagi paigale tardunud – kindlate ja heade inimeste keskele, oma turvalisse tsooni,“ julgeb lembelaulik nüüd veidigi rõõmustada.