ÕL VIDEO | „ROOSA REPORTER“ | Kust saab noor raha kinnisvaraks ja miks korterid nii kallid on? Investor Kristi saare: „Nutad ja maksad!“

Kristi Saare tõdeb, et noortel on väga keeruline saada jalga kinnisvaraukse taha. „Korterit üürides on noortel vaja oma standardeid väga oluliselt langetada. Arvata, et sa saad kohe elada üksinda heas asukohas asuvas hästi renoveeritud korteris…Tagasihoidlikult elades ja nõnda üürirahalt säästes, saad raha kõrvale panna, et enda kodu osta. Kui aga oma vanematega hästi läbi saad ja kauem kodus elad, siis see võimaldab ka oma kodu jaoks säästa. Esimene ost ongi kõige valusam ja paljusid noori päästab see, et vanemad aitavad.“