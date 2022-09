VIDEO | MINA-MINA-MINA! Meghan mainis noortele peetud kõnes 54 korda iseennast

Prints Harry ja hertsoginna Meghan on nüüdseks Inglismaa tolmu taas kord jalgadelt pühkinud ning viibivad juba Saksamaal, kuid Meghani esmaspäevane kõne on Briti kõmuajakirjandusel pinnuks silmas. Sussexi hertsogipaari vihavaenlane Daily Mail kirjutab, et Meghan pidas Manchesteris noorte liidrite tippkohtumisel „One Young World“ seitsmeminutilise kõne, mis pidi rääkima sugulisest võrdsusest. Kuid 41aastasele endisele näitlejannale heidetakse ette eneseimetlust: ta kasutas kõne jooksul sõna „mina“ tervelt 54 korda.