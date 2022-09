Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev: oleme olnud naljakates, ohtlikes ja rumalates olukordades!

SAŠA JA MIŠA: Aleksandr ja Mihhail on vedanud „Subbotejat“ koos 25 aastat. Sõbrad on nad olnud veelgi kauem. „Oleme nagu kaks klassikalist klouni – Miša on pikk, mina lühike. Belõi ja Rõžõi. Tegime nalja, et mina olen tark, aga tema ilus,“ räägib Aleksandr naerdes. Koos on nad saadete jaoks reisinud 72 riigis. Foto: Erki Pärnaku