TÄHED JA TÄHEKESED | Sepo Seemani poeg Johannes: kui vendadega pahandust tegime, piisas vaid isa telefonikõnest, et kord uuesti majas oleks

Johannes räägib, et on oma lapsepõlve üle äärmiselt uhke ja õnnelik. „Mul on sellest ainult positiivsed mälestused!“ rõõmustab ta ja lisab: „Veetsime palju aega terve perega maakodudes, kus toimusid mitmed erinevad üritused koos peretuttavatega. Näiteks suvised etendused Võrumaal.“