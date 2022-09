SEISUKOHT | Õnn on otsus!

Armas inimene, loodad sa tõsimeeli, et keskonnavahetus pühib minema pea kohale kerkinud murepilved ja et uued sõbrad ja väljakutsed aitavad teha restardi. „Elasin üle pandeemia, sõjašoki, aga pöörast hinnarallit ja uksele koputavat kaamost ma enam taluda ei kavatse. Nõid Nastjagi ütles, et enam vähem norm koht elamiseks hetkel on vaid palmi all,“ on sõps otsuses kindel.