Jüri Pootsmann jättis raadiotöö: võtab aega, et hommikuid teisiti veeta. Asemik Romet Poom: tundsin end nagu hot-dogi vorst

Jüri räägib, et jääb raadios oldud aega vaid hea sõnaga meenutama. „Meie MyHitsi hommikutiim oli väga hea ja tugeva energiaga. Indreku ja Kristinaga olid hommikud selle tõttu ka väga nauditavad. Kindlasti võtab see mul aega, et harjuda hommikuid teisiti veetma,“ jutustab ta ja loodab, et teeb edaspidigi nüüdseks juba endiste kolleegidega koostööd.