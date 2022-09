ÕL VIDEO | KAS ÜHT TELESTAARI LIIGA PALJU EI SAA? Brigitte Susanne Hunt tantsusaates osalemisest: ma ei oota võitu, sest televaatajad hääletavad

Uudist saates „Tantsud tähtedega“ osalemise kohta kinnitasid Brigitte Susanne Hunt ja tema tantsupartner Robert Veskus tänahommikusel TV3 sügishooaja avaüritusel.

Uurisime Brigittelt, kas Eesti televaataja temast sel sügisel üledoosi ei saa, sest ta osaleb lausa kahes TV3 saates. „Mitmel korral on mulle TV3-s kõrgemalt poolt tehtud selgeks, et ei, sind ei ole liiga palju ja me armastame sind. Minu enda jaoks ka ei ole palju: mind on ju TV3-s tund aega korda kaks nädalas. Tantsusaates on ka palju teisi paare ja näha korraks, kuidas BSH tantsib ja harjutab – miks mitte.“

Brigitte põhjendab, et „Vallaline kaunitar“ on purgis, mistap tal tantude õppimiseks aega jagub. „Armastan tantsimist. Pühendun täielikult, et areneda. Vaatame, eks olen arvestanud sellega, et kui asi puudutab publikuhääletust, siis ma väga palju sealt võitu ei oota. Loodan muidugi, see oleks tore. Faktidele otsa vaadates pole ma aga eriti palju midagi võitnud peale heade võimaluste, aasta seksikaima naise tiitli ja geeniloterii.“

Kas eksootilise bachataga tegelenud Brigittel pole aga mitte teiste tantsijate ees eelist? „Kunagi oli meediadraama, kus üks tantsija tegi mulle selgeks, et ma ei oska tantsida ja olen hale ning kõik naeravad mu üle. Olen tantsimise osas väga ebakindel, sest kui mõnel tuleb see loomulikult, siis minul mitte.





Teise telesaate – „Vallalise kaunitari“ kohapealt jääb Brigitte aga salapäraseks. „Miks te tahate kõike enne teada? Samas mu ema loeb Agathe Cristy romaane nii, et esmalt esimese peatüki, siis lõpu ja seejärel keskelt,“ võrdleb ta naeruga võideldes.