VIDEO | TÖÖ KÄIB! Jüri Ratas harjutab hoogsas rütmis tantsusamme

Sügisel naaseb TV3 ekraanile kauaoodatud saade „Tantsud tähtedega“, mille üheks osalejapaariks on riigikogu esimees Jüri Ratas ning tantsuõpetaja Kristina Tarmet. Ehkki Ratas on seni hoidnud tantsusaatega seotud teemade meedias kommenteerimisel pigem tagasihoidlikku joont ja pole soovinud saate ettevalmistusprotsessi kohta just kuigi palju muljetada, on värskest videoklipist näha, et tantsusammude õppimine käib igati hoogsas rütmis.