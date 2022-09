VIDEO | Uudistediktor sai otse-eetris insuldi

USA uudistediktor Julie Chin hakkas laupäevases hommikusaates ootamatult sõnu otsima ja takerdus. Veidi aja pärast tunnistas ta, et ei saa uudise lugemisega miskipärast hakkama, ning andis jutujärje kolleegile üle. Nüüdseks on selgunud, et teletöötajat tabas insult.