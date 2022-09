ABIELUÕNN LÄBI! Blogija Britt Ernewein lahutab oma nelja lapse isast: jätke hinnangud enda teada!

„Mõnikord on elu ilus, teinekord valus ja siis kõike seda korraga. Ja mõnikord tuleb teha otsuseid, mis on rasked, aga vajalikud. Meil olid koos pikad aastad, mille vältel kasvasime mõlemad koos palju ja lõime palju ilusat. Edasi kasvame eraldi, samal ajal siiski oma jõud ühendades, et kasvatada meie kõige armsamaid ja toredamaid lapsi. See on elu. See on üks etapp, mis sai läbi. Aga nagu ütles Vishen Lakhiani intervjuus, mis temaga tegin: „Abielu pole läbikukkunud pelgalt seetõttu, et see lõppes“,“ kirjutab Britt oma mustvalge pulmapildi all.