Tätoveerija Eero Soomere: tindipildid ei jäta kedagi külmaks – leidub nii tulihingelisi entusiaste kui vastaseid

Kui veel aastate eest olid tätoveeringud üsna alternatiivset laadi kehakaunistused, on tätoveerija, muusiku ja elustiilimessi Street Mirror Expo peakorraldaja Eero Soomere sõnul tätoveerimiskunst pürgimas üha jõulisemalt peavoolu suunas. Kindel on aga see, et tindiga ihule joonistatud kehakaunistused naljalt kedagi ükskõikseks ei jäta. Kuidas on ühiskonna suhtumine tätoveeringutesse aja jooksul muutunud?