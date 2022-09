Teos on väga emotsionaalne, ent samas huvitav. Kuna Wollstonecrafti võib pidada esimeseks feministiks, oli raamatus palju juttu ka naiste õiguste teemal. Rõõmustav on tõdeda, kui palju on aja jooksul paremuse poole muutunud, kuid kurb on mõelda, kui palju pidid naised kunagi kannatama.