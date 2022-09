SUUNAMUDIJA SOOMES | Mind visati prügikasti ja sülitati veel õndsas õnnetundes näkku

Nüüd saan ma muidugi aru, et need keda ma sõpradeks pidasin, polnud seda tegelikult kunagi. See kõik tegi aga palju haiget ning võtsin omaks mõtteviisi - tegelikult on selles elus vaid üks inimene päriselt alati koos minuga ja see olen mina ise.