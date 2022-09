VIDEO | Foo Fightersi trummari mälestuskontserdil madistas trummide taga tema teismeline poeg

Hawkinsist jäi maha abikaasa ja kaks last. Foo Fightersi solist Dave Grohl kutsus Oliver Shane Hawkinsi esinema ansambli ühes kuulsamas palas „My Hero“. 15aastasena isa kaotanud poiss tõestas oma tulise etteastega, et temast on saanud Taylorile vääriline mantlipärija.