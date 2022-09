ARVUSTUS | „Rannamaja“ 2. osa: 40 minutit puhast mähkimist – Ericu sängi kibeleb mitu naist, kuid ükski ei sobi

Kui esimene „Rannamaja“ osa lõppes korraliku cliffhangeriga – vintis noored jäid omapäi ööklubisse – siis teine osa väsitab, selle asemel, et meelt lahutada. Noorhärra Ericu tuppa kibeleb mitu naist ja see fakt tekitab rannamajaliste seas rohkem elektrit, kui börsil müügis on.