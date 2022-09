Hollywoodi kompu šokeeris selga paljastava beibepluusikesega

Juba mitu aastat punavaibaüritustel meestemoe piire laiendanud Chalamet („Düün“, „Kutsu mind oma nimega“) esitles Veneetsia filmifestivalil oma uut vampiirifilmi „Bones And All“ ja ühtlasi oma kõigi aegade julgeimat riietust.

Vogue'i teatel on skandaalse komplekti autor Chalamet' üks lemmikdisainereid Haider Ackermann. Naiselik pluusike võimaldab paralleele tõmmata Harry Stylesiga, kes on uljalt naisteriideid kandnud. Kuid filmitäht võis inspiratsiooni saada ka Itaalia glämmrokkbändi Måneskin stiilist, iseäranis selle solistist Damiano Davidist, kelle paljastavad kostüümid on juba legendiks saanud.