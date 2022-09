Jaak Kangilaskit (10.12.1939 – 30.08.2022) tundnud õpilased, kolleegid ja sõbrad, kes allpool oma meenutusi ja mälestusi jagavad, kinnitavad kui kokkulepitult, et 30. augustil meie seast lahkunud kunstiteadlane oli esmajoones erudiidist kuldsuu, kes kogus alati pungil täis auditooriumi. Lisanduseks ja üldistuseks: Jaak Kangilaski oli karismaatiline kunstielu propageerija ja valgustaja, kellega vestlused olid vaimu värskendavad, kes rõhutas alati, et ta ei ole kunstikriitik, vaid kunstiajaloolane, ja kes uuel ajal on väidetavalt ise poetanud, et on olnud topeltagent.