Hollywoodi legend Jane Fonda põeb vähki

84aastane Hollywoodi legend põeb mitte-Hodgkini lümfoomi. „See on väga ravitav vähk,“ kirjutas Fonda Instagramis. „80% inimesi jääb ellu, nii et tunnen, et mul on väga vedanud.“

„Vähktõbi on õpetaja ja ma võtan tema õppetunde tõsiselt. Üks asi, mida ta mulle juba on näidanud, on kogukonna tähtsus. Kui tähtis on arendada ja sügavdada oma kogukonda, et me üksi poleks.“ Fonda lisas, et tema vanuses õpetab vähk ka uue reaalsusega kohanemist.