Karl Sakrits ja Mait Visnapuu toovad Noorsooteatris lavale väljakutseid pakkuva Palle loo: „Keegi ei taha olla maailmas ihuüksi.”

„Päris väiksena tahtsin lenduriks saada. Mingil hetkel tuli aga kõrgusekartus ja siis see unistus kustus,„ tuletab Karl Sakrits meelde enda lapsepõlve unistusi. „Kooli minnes hakkasin kooliteatris käima ja tahtsin näitlejaks saada. Nüüd ma lõpuks olengi. Nii et minu unistused on täitunud küll.“

Niisamuti on täide läinud Mait Visnapuu pikaaegne unistus teha lavastus, kus video poleks vaid taustaks, vaid oluline osa loo jutustamisel. Seda pole Noorsooteatris varem tehtud.