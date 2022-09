VASTU TAHTMIST STAARIKS? Tanel Padar solisti vastutuskoormast: „Kehv laulja võib kontserdil oluliselt rohkem ära rikkuda kui kehv kitarrist.“

Kui Tanel Padar oli innukas Haljala nooruk, tahtis ta koledasti bändi teha. Tegigi. Ja tõusis hoobilt solistiks. „Kui siis midagi sai tehtud, öeldi, et Padar ja need tegid – teisi nimesid ei nimetatud, oli Padari bänd ja kõik,“ naerab ta. „Sain aru, et vastutuse koorem on minul. Tegelikult tahtsin juba koolibändis kõiki instrumente ise mängida, aga lõpuks pidi keegi laulma ka. Nii minust frontman sai ja frontman'iks ma ka jäänud olen.“