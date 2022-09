Indrek Vaheoja: ega eestlane naljalt oma seenekohta kellelegi ütle

„Aga õnneks olen saanud paar korda Nõmme turul seenel käia. Kukeseened olid alati olemas, aga ega suvel sealt muud võtta olnud,“ tõdeb Indrek, et sügiseti saab sealt teisigi seeni. Tallinlasel tasuvat seenele minna ka keskturule ja Balti jaama turule. „Seeneajal võid sada protsenti kindel olla, et alati midagi saad ning hinna ja kvaliteedi suhe on kõige parem.“ Lisaks saavat Tallinna keskturult väga maitsvaid seenepirukaid.