ASTROLOOGILINE ILMATEADE: kuidas mõjutavad planeedid meid septembris?

Umbes 23. septembrini kestab Merkuuri ja Jupiteri opositsioon. See seis toob kaasa äärmiselt palju erinevat teavet: võimalik on täielik infouputus, kus on raske õigel ja valel vahet teha, see võib olla ka võltsuudiste massilise levimise aeg.

Sageli kaasneb selle aspektiga ka kiirustamine ja hooletus ning oma intellektuaalsete võimete üle hindamine. Tehakse kõrgelennulisi plaane, mis ei pruugi tegelikkusega kokku kõlada. Probleemiks võib olla ka otsustusvõimetus või oma otsuste pidev muutmine.



10. septembrist 2. oktoobrini liigub Merkuur retrograadselt, mis toob sageli kaasa probleeme ja segadust seoses Merkuuri teemadega, nagu liiklus, side, kommunikatsioon, tundlik tehnika (arvutid jms).