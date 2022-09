ÕL VIDEO JA GALERII | Milline möll käib tänavakihutajate kogunemistel? Autoentusiast: siin on olnud väga kõvasid pidusid!

Tarkusepäeva hilisõhtul, kümmekond minutit enne Ülemiste keskuse sulgemisaega, on paras kunst leida ostukeskuse parkimisplatsilt parkimiseks vaba ruumi. Kui parkla ühe nurga on vallutanud põnnidega lapsevanemad, kes, suured vihikupakid kaenlas, saabunud äsja koolieelselt kaubarallilt, siis teisel pool platsi käib hoopis teise kategooria möll. Õhk on rehvisuitsust paks ning parklast võib näha kõiksugu erinäolisi masinaid, üks rohkem tuunitud kui teine.