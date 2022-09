SEPTEMBRIS EI JOO! Eeva Esse-Sõõrumaa: põhjuse leiab alati – napsi võetakse nii kurbuse peletamiseks kui tähistamiseks

Eeva räägib, et võttis projektis osalemiseks pisut järelemõtlemisaega, kuid „jah“ tuli võrdlemisi kiiresti. „Alkoholitarbimine on oma olemuselt harjumus nagu iga teinegi, kuid see on harjumus, mis tervist ei toeta,“ arvab telenägu. „Kampaanias osalemisega annan oma tagasihoidliku panuse, et näidata - saab ka teisiti, saab ka mõni aeg ilma alkoholita.“